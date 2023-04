Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Neuenkirchen, Telefonbetrug, Täter erbeuten erneut größere Summen

Steinfurt, Neuenkirchen (ots)

"Ihre Tochter hat einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, wenn Sie nicht ins Gefängnis kommen soll, müssen Sie eine Kaution bezahlen". Mit dieser Masche haben Telefonbetrüger am Donnerstag (13.04.) in Steinfurt und Neuenkirchen zwei Mal fünfstellige Bargeldsummen erbeutet. In einem weiteren Fall merkte ein Opfer den Betrug rechtzeitig und zahlte nicht. Eine 85-jährige Steinfurterin wurde am Donnerstagvormittag von einer vermeintlichen Staatsanwältin angerufen, die ihr den angeblichen Vorfall schilderte. Die Frau fuhr daraufhin zu ihrer Bank. Von dort holte sie eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme. Während dieser Zeit wurde sie immer wieder von der Unbekannten angerufen. Dabei wurde auch der Übergabeort festgemacht. Die 85-Jährige fuhr nach Rheine und übergab dort gegen 14.50 Uhr an der Lindenstraße, in Höhe der Bushaltestelle "Laugestraße", das Geld an einen unbekannten Mann. Der Abholer war männlich, etwa 35 Jahre alt und ungefähr 1.75 Meter groß. Er hatte eine normale Statur, mittelblonde kurze Haare und trug eine ältere dunkle Lederjacke. Der Betrug flog auf, weil die Mutter Kontakt zu ihrer Tochter aufnahm. Ähnlich erging es einer 87-Jährigen in Neuenkirchen. Sie bekam am Donnerstagmittag gegen 13.00 Uhr den Anruf einer angeblichen Polizistin. Diese erzählte ihr ebenfalls von einem tödlichen Verkehrsunfall, den ihre Tochter verursacht haben soll. Im Verlauf des Gesprächs sagte die 87-Jährige der Anruferin, dass sie einen geringeren fünfstelligen Betrag aufbringen könne. Gegen 14.30 Uhr rief die Unbekannte erneut an und kündigte einen Abholer an, der das Geld bei ihr zu Hause in Empfang nehmen würde. Kurz danach erschien ein etwa 25 Jahre alter Mann und nahm das Geld in einem Umschlag entgegen. Später telefonierte die Frau mit ihrer Tochter und der Betrug flog auf. Der Abholer wird weiter wie folgt beschrieben: Der Mann war schlank, etwa 1.65 bis 1.75 Meter groß, trug ein dunkles Cap, eine alte Jeans und einen grau-blauen Pullover. Ein 83-jähriger Steinfurter sollte ebenfalls am Donnerstag (13.04.) mit dieser Masche um sein Geld gebracht werden. Der Mann hatte bereits eine geringe fünfstellige Bargeldsumme besorgt. Vor der Geldübergabe kam es jedoch zum Kontakt mit seiner Tochter, die ihren Vater aufklärte. Er übergab das Geld nicht an die Betrüger. Im Kreis Steinfurt hat es gestern noch weitere Versuche dieser Betrugsmasche gegeben. Zu Geldzahlungen ist es aber nicht gekommen. In den meisten Fällen ließen sich die Menschen gar nicht auf ein Gespräch ein und legten sofort den Telefonhörer auf. Dies ist auch der Rat der Polizei. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und geben Sie keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte. Legen Sie auf und rufen Sie die Person, um die es angeblich geht, unter der Ihnen bekannten Nummer an.

