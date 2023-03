Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Über das Wochenende mehrere Fahrräder entwendet

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.03.2023, in dem Zeitraum zwischen 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr, wurden an einer Schule in der Austraße drei verschlossene Fahrräder entwendet. Ein auf dem Fahrradabstellplatz abgestelltes dunkelgraues Pedelec der Marke Cube, ein auf dem Campus abgestelltes grünes Pedelec der Marke Giant sowie ein auf dem Schulhof abgestelltes grau/orangefarbenes Pedelec der Marke Cube. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt über 8.000 Euro. Unweit der Schule, wurde am Freitag, 17.03.2023, in dem kurzen Zeitraum zwischen 13.10 Uhr bis 13.20 Uhr, ein verschlossenes Pedelec, der Marke Cube entwendet. Es stand in der Weiler Straße vor einem Fitness-Studio. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.200 Euro. Am Samstag, 18.03.2023, in dem Zeitraum zwischen 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr, wurde in der Untere Wallbrunstraße ein weißes Pedelec der Marke Riese & Müller entwendet. Es stand unweit des Marktplatzes und war an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.400 Euro. In dem Zeitraum zwischen Freitag, 17.03.2023, bis Sonntag, 19.03.023, wurde in dem Ortsteil Haagen aus einem Hinterhof in der Stöckmattenstraße ein dunkles Mountainbike der Marke Cube entwendet. Es könnte sein, dass dieses Fahrrad nicht verschlossen war. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell