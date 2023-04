Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Firmengebäude

Rheine (ots)

Unbekannte sind in ein Firmengebäude an der Sandkampstraße eingebrochen. Der Tatort liegt zwischen der Birkenallee und der Röntgenstraße. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend (12.04.2023), 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen (13.04.2023), 05.52 Uhr. Die Täter gelangten mit einer Leiter über ein Vorbaudach an ein Fenster im zweiten Obergeschoss. Hierdurch verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Gebäude. Innerhalb des Gebäudes wurden mehrere Zwischentüren aufgebrochen und Büroräume nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas endwendet wurde, ist noch unklar. Zur Schadenhöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

