Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Bäckerei

Rheine (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag (11.04.2023), 19.00 Uhr und Mittwoch (12.04.2023), 04.10 Uhr in eine Bäckerei an der Emsstraße nahe der Münsterstraße eingestiegen. Wie die Täter in den Verkaufsraum gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Aus einem Raum im Obergeschoss entwendeten die Unbekannten einen Tresor. Angaben zum Tresorinhalt und zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

