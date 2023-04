Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Presseeinladung zur Vorstellung des neu eingerichteten Verkehrsunfallaufnahmeteams der Kreispolizeibehörde Steinfurt

Kreis Steinfurt (ots)

Im September 2021 hat die Polizei NRW damit begonnen, für ganz Nordrhein-Westfalen Verkehrsunfallaufnahmeteams einzurichten. Bei den VU-Teams arbeiten besonders geschulte Fachleute mit speziell ausgestatteten Fahrzeugen, um schwere Verkehrsunfälle qualitativ hochwertig aufzunehmen. Zur Ausstattung gehören zum Beispiel 3D-Scanner. Die ersten sechs Teams sind bereits 2021 an den Start gegangen. In der zweiten Phase folgten am 1. September 2022 die nächsten acht VU-Teams in NRW. Eins davon wurde in der Kreispolizeibehörde Steinfurt eingerichtet. Mittlerweile war das VU-Team der Kreispolizei Steinfurt bei ersten schweren Verkehrsunfällen im Einsatz. Deshalb möchten wir gerne die Fachleute, das spezielle Equipment und unsere ersten Erfahrungen des VU-Teams der Presse vorstellen. Dazu laden wir zu einem Pressegespräch ein.

Der Termin findet statt am

Mittwoch, 19.04.2023 um 11.00 Uhr in der Polizeiwache Ochtrup, Werner-Brinkwirth-Straße 1 48607 Ochtrup

Wir würden uns freuen, Sie an dem Tag begrüßen zu dürfen. Für die bessere Planbarkeit bitten wir Medienvertreter, sich bis zum Dienstag, 18. April 2023, bei der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Steinfurt, Telefon 02551/15-2200, für den Termin anzumelden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell