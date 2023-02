Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Portemonnaies gestohlen

Nordthüringen (ots)

Dienstagmittag befand sich in Heilbad Heiligenstadt eine 84-Jährige zum Einkauf in einem Drogeriegeschäft. Nachdem die Dame ihre Besorgungen erledigt hatte, stellte sie fest, dass sich ein unbekannter Täter der Geldbörse bereicherte. Die entwendeten Dokumente wurden zur Fahndung ausgeschrieben und die Geldkarten gesperrt. In dem Portemonnaie befand sich zudem ein zweistelliger Geldbetrag.

Die Polizei empfiehlt, da es in Nordthüringen gegenwärtig gehäuft zu Taschendiebstählen kommt, eine erhöhte Aufmerksamkeit und dass Geldbörsen beim Einkauf nicht offen erkennbar getragen werden. Geldbörsen und Wertgegenstände sollten in Taschen am ang Körper verstaut werden, an welche Diebe nicht ohne weiteres herankommen. Ideal sind Jacken mit Reisverschlüssen. Ersten Ermittlungen zu Folge ist es nicht auszuschließen, dass die Diebstähle auch im Umfeld von Ladengeschäften, also auf Einkaufsstraßen oder Parkplätzen, stattgefunden haben. Sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit Taschendiebstählen nimmt ihre örtliche Polizeidienststelle entgegen.

