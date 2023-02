LPI-NDH: Mopedfahrer durchbricht Kontrollstelle und wird gestellt

Bad Langensalza (ots) - Aus einem Carport in der Lange Straße entwendeten Unbekannte am Montag in der Zeit von 8 bis 20.30 Uhr zwei Fahrräder. Hierzu überstiegen sie zunächst die Hoftür und bereicherten sich an einem Kinderfahrrad und einem Mountainbike. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1300 Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Langensalza unter der Telfonnummer 03603/8310 zu ...

