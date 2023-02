Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldbörse in Markt gestohlen

Bleicherode (ots)

Aus dem Einkaufstrolley einer älteren Dame entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse. Wie am Dienstagnachmittag der Polizei mitgeteilt worden war, ereignete sich der Diebstahl in einem Markt in der Lindenstraße. Das Geschäft verfügt über eine Videoanlage, welche den Täter bei der Tatausübung gefilmt hat. Neben einem unbekannten Bargeldbetrag erbeutete der Täter auch eine EC-Karte. Mit dieser hob er noch, bevor die Karte gesperrt war, 1000 Euro an einem Geldautomaten ab. Die Nordhäuser Polizei hat die Ermittlungen zu dem Täter aufgenommen.

