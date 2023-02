Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Frisörgeschäft

Worbis (ots)

Der Betreiber eines Frisörgeschäfts stellte in der vergangenen Nacht gegen 2 Uhr fest, wie sich ein Einbrecher an der Zugangstür zu schaffen macht. Der Täter flüchtete vom Tatort. Er hatte unter Einsatz eines Pflastersteins die Tür zum Geschäftsraum stark beschädigt und sich so Zutritt verschafft. Dort erbeutete er etwa 200 Euro Bargeld. Durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden umfangreich Spuren gesichert, welche den Täter bekannt machen sollen. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an.

