POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Flüchtiger Einbrecher festgenommen (01.02.2023)

Stockach, Lkrs. Konstanz (ots)

Ein Einbrecher wurde auf frischer Tat ertappt und konnte anschließend durch die Polizei festgenommen werden. Am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr gelang es einem 31-jährigen Mann gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Meßkircher Straße in Stockach einzudringen. Dort durchwühlte der Einbrecher mehrere Behältnisse. Als ein Familienmitglied der Geschädigten die Wohnung betrat und den ihm unbekannten Mann ertappte, kam es zu einer kurzen Rangelei. Anschließend flüchtete der Eindringling mit einem Sprung aus dem Fenster. Der Zeuge verfolgte den Flüchtenden und alarmierte die Polizei, woraufhin diese den Mann festnehmen konnte. Die während der Flucht vom Täter weggeworfene Beute, bestehend aus Schmuck, konnte aufgefunden werden.

Am heutigen Tag wurde der Festgenommene, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat, dem Haftrichter des Amtsgerichts Konstanz vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

