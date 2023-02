POL-KN: Verkehrsunfall mit Totalschaden (01.02.2023)

Radolfzell, Lkrs. Konstanz (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmorgen, zwischen 05.00 Uhr und 09.30 Uhr, bei einem Unfall in der Schützenstraße einen Schaden an einem abgestellten Fiat in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht und ist dann geflüchtet. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Frontstoßstange des auf Höhe des Seemaxx-Outlet-Centers am Fahrbahnrand abgestellten Fiat ...

