Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Brand in Tiefgarage eines Wohnkomplexes in der "Alte(n) Poststraße" - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am Mittwochnachmittag in einer Tiefgarage in der "Alte(n) Poststraße" gekommen. Nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen entstand der Brand vermutlich gegen 15 Uhr im Bereich des Motorraumes eines in der Tiefgarage abgestellten 3er BMWs. Durch die beim Brand entstandene Hitzeeinwirkung wurden noch ein neben dem BMW abgestellter Audi A6, die Garagendecke sowie in der Garage gelagerte Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach erster Schätzung auf etwa 30.000 bis 40.000 Euro belaufen. Gegen 15.30 Uhr entdeckte ein Anwohner aus der Garage dringenden Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Diese rückte mit sieben Fahrzeugen und knapp 40 Einsatzkräften zu dem Brand aus. Neben der Feuerwehr fuhren Polizei, Rettungskräfte und auch Kreisbrandmeister Florian Vetter zum Einsatzort. Anwohner der umliegenden Gebäude wurden vorsorglich evakuiert, bis die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und schließlich gelöscht hatte. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei Villingen hat die weiteren Brandermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen. Zu dem Brand bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Personen, die am Mittwochnachmittag entsprechende Wahrnehmungen im Bereich der Tiefgarage gemacht haben oder sonst Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Villingen, Tel.: 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell