Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alleinunfall

Bad Sassendorf-Weslarn (ots)

Am Donnerstag, um 09:15 Uhr, kam es auf der Soester Straße zu einem Unfall. Ein 45-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Opel-Corsa in Richtung Weslarn unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Gewalt über sein Fahrzeug. Der Opel prallte links in den Straßengraben und wurde von dort auf die Straße zurückgeschleudert. Der Fahrer und seine ebenfalls 45-Jahre alte Beifahrerin mussten daraufhin zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (lü)

