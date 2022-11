Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Widerstand

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 23:00 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz am Bahnhof. Ein Zeuge meldete einen Mann der aggressiv gegen dort abgestellte Fahrräder trat. Die alarmierten Polizisten trafen auf einen 31-Jährigen der zurzeit am Möhnesee lebt. Er ging sofort mit erhobenen Fäusten auf die Beamten los. Verbale Deeskalationsbemühungen hatten keinerlei Erfolg. Die Ordnungshüter mussten den Mann zu Boden bringen und ihn fesseln. Er wehrte sich nach Leibeskräften und versuchte immer wieder mit Kopfstößen und Fußtritten die Beamten zu verletzten. Dies gelang ihm zum Glück nicht und er wurde in eine Zelle gesperrt. Später wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er stand wahrscheinlich unter dem Einfluss von Drogen. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich plötzlich. Grund dafür war wahrscheinlich der Missbrauch von Drogen. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (lü)

