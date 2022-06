POL-NE: Unbekannte rauben Bargeld und Mobiltelefon - Wer hat etwas beobachtet?

Korschenbroich, Dormagen (ots) - In einem Waldgebiet nahe der Pastoratsstraße in Korschenbroich hatten Unbekannte am Mittwochabend (01.06.), in der Zeit von 18:00 bis 18:30 Uhr, zwischen zwei Bäumen gelagertes Holz in Brand gesetzt. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr Korschenbroich gelöscht. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Der Inhalt eines ...

mehr