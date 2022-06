Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brände - Feuerwehr und Polizei in Korschenbroich und Dormagen im Einsatz

Korschenbroich, Dormagen (ots)

In einem Waldgebiet nahe der Pastoratsstraße in Korschenbroich hatten Unbekannte am Mittwochabend (01.06.), in der Zeit von 18:00 bis 18:30 Uhr, zwischen zwei Bäumen gelagertes Holz in Brand gesetzt. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr Korschenbroich gelöscht. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Der Inhalt eines Mülleimers auf einem Spielplatz an der Straße "Am Schneckenacker" in Dormagen geriet aus bislang unbekannten Gründen in Brand und erforderten am Mittwochabend (01.06.), gegen 19:05 Uhr, ein Eingreifen der Feuerwehr. Hinweise auf den Verursacher liegen auch in diesem Fall nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell