POL-KN: (Konstanz) Autofahrerin übersieht Radfahrer- ein leicht Verletzter (14.05.2022)

Konstanz (ots)

Ein leicht Verletzter und insgesamt 150 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagabend, gegen 20.15 Uhr, an der Einmündung der Straßen "Auf der Insel" und "Susosteig" ereignet hat. Eine 57-jährige BMW Mini-Fahrerin fuhr über den Bahnübergang in Richtung ""Inselhotel". Als die Frau den dortigen Radweg querte, prallte die Mini-Fahrerin mit einem 29-jährigen Radfahrer zusammen. Durch die Kollision fiel der Mann mit seinem Rad auf den Asphalt. Eine medizinische Versorgung des Verletzten an der Unfallstelle war nicht von Nöten. Die Polizei schätzt den Schaden am Mini Cooper auf eine Höhe von rund 100 Euro und am Hollandrad auf ungefähr 50 Euro.

