Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 102 Kontrollen

Lippstadt (ots)

Am Mittwochvormittag führten Beamte der Lippstädter Wache einen Schwerpunkteinsatz zum Thema Fahrrad durch. Dabei kam es zu insgesamt 102 Kontrollen. Die Polizisten konnten dabei zwei gestohlene Fahrräder sicherstellen. In Gesprächen mit Radlern wurde darum auch immer das Thema Sicherung des Fahrrades durch gute Schlösser und das Anschließen an feste Gegenstände thematisiert. Bei den Kontrollen des Radverkehrs kam es ebenfalls zu vielen Gesprächen mit den Verkehrsteilnehmern in denen es um die Sicherheit beim Radfahren ging. Dabei wurden auch entsprechende Flyer verteilt. Geachtet wurde natürlich auch, auf das Verhalten von Autofahrern gegenüber Radlern. Bei minderschweren Verstößen ließen es die Polizisten oftmals bei einer mündlichen Verwarnung gut sein. Andere Verkehrsteilnehmer mussten hier und da auch Verwarngelder zahlen. Insgesamt wurden die Kontrollen positiv aufgenommen. Bei stetig ansteigendem Radverkehr werden solche Aktionen auch zukünftig fortgesetzt. (lü)

