Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am vergangenen Sonntagabend an einem VW Golf angerichtet, der im Zeitraum von 20.45 Uhr bis 22.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Martin-Reinemann-Straße an der Ecke zur Hansjakobstraße abgestellt war. Nach vorliegender Spurenlage war der Unbekannte vermutlich einen Reifen oder auch ein ausgebautes Komplettrad eines Autos gegen die Beifahrerseite des Golfs und beschädigte so den Wagen. Zeugenhinweise zu der begangenen Sachbeschädigung werden an die Polizei Blumberg (07702 41066) erbeten.

