Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Oldenburg i.H./Ehlerstorf

Glätteunfall auf der B202 - Auto überschlägt sich

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (27.12.2022) kam auf der Bundesstraße 202 zwischen Weißenhaus und Oldenburg in Holstein ein Kleinwagen aufgrund von plötzlicher Straßenglätte von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend. Beide im Fahrzeug befindliche Personen wurden verletzt, die Fahrerin kam in ein Krankenhaus.

Etwa gegen halb 10 Uhr abends fuhr eine 21-jährige Ostholsteinerin mit ihrem PKW Renault Twingo auf der B202 von Weißenhaus kommend in Richtung Oldenburg in Holstein. Auf dem Beifahrersitz saß ein 18-jähriger Mann aus Bad Schwartau. Kurz nach Passieren der Ortschaft Ehlerstorf kam die junge Frau ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund plötzlicher Straßenglätte nach links von der Fahrbahn ab.

Dort fuhr sie in einen Graben, das Auto drehte sich und überschlug sich dann. Der Twingo kam quer auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Während der Beifahrer mit leichten Verletzungen nicht weiter behandelt werden musste, wurde die 21-Jährige mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000,00 Euro. Es musste geborgen und abgeschleppt werden.

Gegen die junge Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell