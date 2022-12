Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Malente

Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Lübeck (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (25.12.) ereigneten sich in Malente binnen kurzer Zeit zwei Verkehrsunfälle, bei denen der Fahrer eines Audi A4 zunächst mit einem Stromverteilerkasten kollidierte, anschließend unbeirrt weiterfuhr und nur wenige Minuten später gegen eine Grundstücksmauer stieß. Der Fahrzeugführer flüchtete und ließ den stark beschädigten PKW zurück. Die Polizei ermittelt u.a. wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Gegen 03:40 Uhr beobachtete ein 59-jähriger Zeuge einen dunklen Audi mit Ostholsteiner Kennzeichen, der in der Straße Sandkuhle unterwegs war, mehrfach mit dem Kantstein kollidierte, einen Stromverteilerkasten überfuhr und schließlich mit einem Zaun in der Straße Achtern Jägerbarg zusammenstieß. Als der Fahrer seinen PKW wendete und über die Lütjenburger Straße in Richtung Eutin davonfuhr, verständigte der Mann die Polizei.

Noch während die Beamten auf der Anfahrt zum Unfallort waren, wurde über den Polizeinotruf ein weiterer Verkehrsunfall mit einem Audi gemeldet. Dieser war im Übergang von der Rosen- in die Voßstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte zwei Grundstücksmauern gerammt und kam letztlich auf einer Natursteinmauer zum Stillstand. Als Ersthelfer zur Hilfe eilen wollten, verließ der Audifahrer seinen Wagen und lief, augenscheinlich unverletzt, über angrenzende Grundstücke weg.

Während der Spurensuche konnten Hinweise erlangt werden, dass die Beschädigungen an beiden Unfallorten durch denselben PKW verursacht worden sind. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen allerdings nicht angetroffen werden.

Der erheblich beschädigte und nicht mehr fahrbereite Audi, für den außerdem kein Versicherungsschutz besteht, wurde zum Zweck der weiteren Spurensicherung sichergestellt. Die Feuerwehr Malente gewährleistete zudem ein Abbinden austretender Betriebsstoffe.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro.

Durch die Polizei in Malente werden die weiteren Unfallermittlungen geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des 25-30 Jahre alten, auffallend schlaksigen Fahrers mit kurzen, dunklen Haaren und heller Oberbekleidung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04523-201780 oder per E-Mail an Malente.Pst@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell