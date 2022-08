Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei ermittelt nach Brandserie - Velbert - 2208127

Mettmann (ots)

Nach einer Brandserie in der Velberter Innenstadt in der Zeit von Samstagnacht (27. August 2022) bis Sonntagnachmittag (28. August 2022), ermittelt die Kriminalpolizei. An einem der Brandorte konnten die Beamten einen 29-jährigen Tatverdächtigen feststellen. Ob dieser für die insgesamt vier Brände verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Das war geschehen:

Am späten Samstagabend, 27. August 2022, gegen 23:48 Uhr, bemerkte ein 26-jähriger Velberter, welcher zufällig die Einmündung Am Lindenkamp / Rosenkamp passierte, einen Brandausbruch an einem der dort aufgestellten Papiercontainer. Er informierte folgerichtig die Einsatzkräfte der Feuerwehr Velbert, welche das Feuer dank ihres zügigen Eingreifens schnell löschen konnte. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass der Metallcontainer durch die Hitzeentwicklung beschädigt wurde. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 250 Euro.

Nur einige Minuten später informierte ein 76-jähriger Velberter die Feuerwehr, nachdem er einen Brandausbruch an der nur wenige Gehminuten entfernten Heidestraße bemerkt hatte. Auch in diesem Fall konnten die Einsatzkräfte das Feuer an der im Vorgarten aufgestellten Mülltonne schnell löschen. Die Plastikmülltonne wurde durch die Hitzeentwicklung jedoch schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden in diesem Fall auf circa 100 Euro.

Gegen 01:40 Uhr kam es zu einer erneuten Brandentwicklung. In diesem Fall wurden eine Mülltonne sowie ein Motorrad, welche in einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Südstraße 9-11 abgestellt waren, durch einen Brandausbruch beschädigt. Auch hier war es einem aufmerksamen Zeugen zu verdanken, dass das Feuer bemerkt und die Feuerwehr informiert wurde. Trotz eines schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte jedoch nicht verhindert werden, dass das 15 Jahre alte Motorrad der Marke BMW durch den Brand schwer beschädigt wurde. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch die Überdachung des Innenhofes beschädigt. An der Hauswand entstand ein Gebäudeschaden. Eine unmittelbar angrenzende Wohnung im Haus Nummer 9 wurde durch die Rauchentwicklung so stark beschädigt, dass sie bis auf weiteres unbewohnbar ist. Da sich der Bewohner zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in seiner Wohnung befand, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Wohnung gewaltsam öffnen und auf Brandschäden untersuchen.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Südstraße gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf über 10.000 Euro.

Am Sonntagnachmittag, 28. August 2022, kam es gegen 17:10 Uhr zu einem weiteren Brandausbruch. Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten Einsatzkräfte der Polizei Velbert einen Brandausbruch in einem Metallcontainer für Altpapier im Kreisverkehr an der Von-Humboldt-Straße / Birther Straße fest. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Velbert konnten auch in diesem Fall das Feuer schnell löschen. Der Container wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf wenige hundert Euro.

Im Rahmen erster Ermittlungen stellten die Beamten im Umfeld des Brandortes einen 29-jährigen Velberter fest, welcher Rußanhaftungen an den Händen aufwies. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den alkoholisierten Tatverdächtigen ein. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem kriminalpolizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Mann verlief mit 2,4 Promille (1,2 mg/l) positiv.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und prüft derzeit, ob der 29-Jährige auch für die in der Nacht zu Sonntag aufgetretenen Brände verantwortlich ist.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell