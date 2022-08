Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerer Verkehrsunfall nach Spurwechsel - Hilden - 2208128

Mettmann (ots)

Am Sonntag (28. August 2022) ist es in Hilden zu einem schweren Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Der Fahrer einer Mercedes C-Klasse kollidierte nach einem Ausweichmanöver mit einem Ampelmast. Beide Insassen wurden leicht verletzt.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Eine 24-jährige Hildenerin war mit ihrer Mercedes A-Klasse auf dem rechten Fahrstreifen der Berliner Straße in Fahrtrichtung Elberfelder Straße unterwegs. Gegen 17.40 Uhr passierte sie den Kreuzungsbereich Berliner Straße/ Bismarckstraße. Sie nahm in einer Bushaltebucht einen Linienbus wahr, der wieder auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, um seine Fahrt fortzusetzen. Die 24-Jährige wechselte daraufhin von der rechten auf die linke Fahrspur, achtete jedoch eigenen Angaben zufolge nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Auf der linken Fahrspur war zu dem Zeitpunkt ein 27-jähriger Erkrather in einer Mercedes C-Klasse unterwegs. Um dem Auto der 24-Jährigen auszuweichen, lenkte er nach links und kollidierte mit einem Ampelmast.

Sowohl die Mercedes C-Klasse als auch der Mast wurden stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von deutlich über 10.000 Euro. Der 27-Jährige und seine 25-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. An der Mercedes A-Klasse der 24-Jährigen entstand kein Schaden, sie begab sich zur medizinischen Kontrolle ebenfalls in eine Klinik.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell