Polizei Hagen

POL-HA: Trickbetrüger gibt sich als Handwerker aus - Schmuckkästchen aus Wohnung einer 72-jährigen Frau gestohlen

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein bislang unbekannter Trickbetrüger gab sich am Montagmorgen (01.08.2022) in Altenhagen als Handwerker aus und verschaffte sich unter diesem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 72-jährigen Frau. Gegen 09.30 Uhr klingelte der Mann an der Wohnungstür der Hagenerin in der Berghofstraße. Er sagte der Seniorin, dass es in dem Mehrfamilienhaus einen Rohrbruch gäbe und er deshalb die Leitungen in ihrer Wohnung kontrollieren müsse. Nachdem der Mann sich die Rohre der Küche ansah, ging er in das Badezimmer der Wohnung. Dorthin begleitete ihn die 72-Jährige. Als der Unbekannte die Tür des Badezimmers hinter ihnen schloss und die Frau Geräusche aus dem Wohnzimmer wahrnahm, wurde sie skeptisch. Sie forderte den Mann dazu auf, ihre Wohnung zu verlassen. Im Wohnzimmer sah sie kurz darauf Schuhabdrücke auf dem Teppichboden und bemerkte, dass eine Schranktür offen stand. Aus dem Schrank wurde ein Schmuckkästchen gestohlen. Sie sagte den Polizeibeamten, dass der Mann, der sich als Handwerker ausgab, etwa 35 bis 40 Jahre alt und schlank war. Er hatte kurze Haare und einen drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer Kappe sowie einer hellbraune Lederjacke. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Betruges ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

