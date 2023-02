Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Gegen geparkten Citroen C3 gefahren und anschließend abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 18.15 Uhr, ist ein Unbekannter vermutlich mit einem weißen Fahrzeug an der Ecke "Auf Schalmen" und Pestalozzistraße gegen einen geparkten Citroen C3 gefahren, der am Fahrbahnrand der Straße "Auf Schalmen" abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Schaden am Heck des Citroens in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher werden an das Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) erbeten.

