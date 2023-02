Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Brand nach Schweißarbeiten im Gebäude des Amtsgerichtes

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Brand, ausgelöst durch Schweißarbeiten, und zu einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es kurz vor Mittwochmittag im Keller des Amtsgerichtes Stockach in der Tuttlinger Straße gekommen. Ein 33-Jähriger war an diesem Vormittag zusammen mit einem Arbeitskollegen im Keller des Amtsgerichtes mit Schweißarbeiten zur Demontage eines Öltanks betraut. Vermutlich infolge eines Funkenfluges geriet gegen 11.50 Uhr ein Vlies in dem Kellerraum und im weiteren Verlauf ein Kunststoffteil in Brand. Neben der Alarmierung der Feuerwehr wurde das Gebäude vorsorglich evakuiert. Die zusammen mit dem Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen eintreffende Feuerwehr Stockach konnte den Brand schnell löschen. Durch das Feuer entstand nach erster Schätzung Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Rettungskräfte brachten den 42-jährigen Arbeitskollege wegen Verdachts einer leichten Rauchgasintoxikation zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus Stockach. Nach den durchgeführten Löscharbeiten konnte die Evakuierung aufgehoben und das Gebäude, bis auf den verrußten Kellerraum, wieder betreten werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell