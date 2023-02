Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Kindergarten, welcher sich im Zeitraum von Samstag, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 23.45 Uhr, in der Hindenburgstraße ereignet hat. Ein unbekannter Täter verschaffte sich über eine Terrassentür Zutritt in das Gebäude. Dort hebelte der Einbrecher die Tür eines Büros auf und durchwühlte dieses. In einem Schreibtischcontainer fand der Täter eine Mappe mit Bargeld sowie eine EC-Karte. Aus den Räumen einer Kindergruppe nahm der Unbekannte noch verschiedene Spielsachen der Marke "Tonie" mit. Nach dem Einbruch benutzte der Unbekannte die EC-Karte und hob damit zwei vierstellige Geldbeträge an einem Automaten ab. Die Höhe des entstandenen Schadens wird von der Polizei auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der angerichtete Schaden an der Bürotür dürfte bei 250 Euro liegen. Personen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder sonst Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Spaichingen, unter Tel. 07424 9318-0, in Verbindung zu setzen.

