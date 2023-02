Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen-Duchtlingen, Lkr. Konstanz) Unfall mit einer leicht verletzten Person

Hilzingen-Duchtlingen, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am Dienstagabend auf der Hegaustraße gekommen. Gegen 19.10 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit einem Subaru auf der Hegaustraße und prallte hierbei aus Unachtsamkeit gegen einen Anhänger eines am Fahrbahnrand abgestellten Lastwagens. Durch die Wucht des Aufpralls entstand am Auto und am Lkw-Anhänger Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der 25-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in die Singener Klinik gebracht werden. Auch die Feuerwehr Duchtlingen war bei dem Unfall eingesetzt, um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell