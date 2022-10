LPI-J: Kurve geschnitten und abgehauen

Saale-Holzland (ots) - Am späten Donnerstagabend kamen Polizeibeamte einem Betrunkenen in der Wiesenstraße in Eisenberg zur Hilfe. Der Mann gab an, zu seiner Mutter zu wollen. Leider war er aufgrund des Genusses zahlreicher alkoholhaltiger Getränke nicht mehr in der Lage den Weg nach Hause zu bewältigen. Dank der freundlichen Unterstützung der hinzugerufenen Beamten kam der Mann sicher und wohlbehalten zu Hause an. ...

