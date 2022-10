Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandstiftung in Hermsdorf

Saale-Holzland (ots)

Kurz nach Mitternacht ging Freitag ein Fahrzeug in Hermsdorf in Flammen auf. Eine 53-Jährige, die gerade nach Hause gekommen war, bemerkte den brennenden Pkw Kia und informierte eilends die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten lokalisierten das abgestellte Fahrzeug in der Straße "Am Stadion". Die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen. Dennoch wurde ein in der Nähe stehender Pkw ebenfalls beschädigt. Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus. Den ersten Ermittlungen zur Folge wurde der Vorderreifen des Wagens mit einem unbekannten Brandmittel in Flammen gesetzt. Weitere Erkenntnisse soll eine kriminaltechnische Untersuchung bringen

