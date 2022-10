LPI-J: Betrunken in Verkehrskontrolle geraten

Apolda (ots) - Am Donnerstag den 27.10.2022 wurde der Polizei mitgeteilt, das in Apolda OT Oberroßla einige Objekte mit Graffiti besprüht wurden. Beschädigt wurde ein Stromverteilerkasten und ein Zigarettenautomat in der Nähe einer Gaststätte. Jeweils in blauer Farbe wurde der Schriftzug FCC aufgebracht. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644-541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

