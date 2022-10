Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Warnung vor Schockanrufen

Weimar (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der PI Weimar sind wieder vermehrte sog. Schockanrufe bekannt geworden. In den meisten der derzeit auftretenden Fälle wird dem Anrufer, meistens älteren Bürgern, suggeriert, dass ein nahes Familienmitglied einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Womöglich sei hierbei auch ein Mensch ums Leben gekommen. Nunmehr erkläre der Anrufer in seiner Funktion als angeblicher Polizist oder Staatsanwalt, dass für den Unfallverursachenden eine Haftstrafe im Raum stände, die lediglich durch die Zahlung einer horrenden Kaution abgewendet werden könne. Die Polizei weist darauf hin, dass derartige Vorgehensweisen nicht stattfinden und es sich im Falle solcher Forderungen in jedem Fall um den Versuch handelt, die Angerufenen um ihre Ersparnisse zu erleichtern.

