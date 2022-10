LPI-J: Sprayer gestellt

Weimar (ots) - Beim Abbiegen von der Marcel-Paul-Straße auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes übersah gestern Morgen ein 70-jähriger Dacia-Fahrer eine Fußgängerin. Just in dem Moment als der Mann die Einfahrt befuhr, war die 88-jährige Fußgängerin hier unterwegs. Die Passantin wurde touchiert und kam in der Folge zu Fall. Sie zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

