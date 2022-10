LPI-J: Fußgängerin übersehen

Apolda (ots) - In der Rittergasse, in Apolda kam es am Mittwoch, den 26.10.2022 zu einem Verkehrsunfall. Der 82jährige Fußgänger kommt aus dem Apothekergäßchen und will weiter in die Ritterstraße laufen. Beim Abbiegen in die Ritterstraße übersieht der 83jährige Pkw Fahrer den Fußgänger. Dieser kommt zu Fall und verletzt sich leicht an der Hand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

