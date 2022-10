LPI-J: Diesel abgezapft

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Verschätzt hatte sich am Mittwochabend eine 25-jährige Motorradfahrerin auf der Landstraße zwischen Tautenburg und Wetzdorf im Saale-Holzland-Kreis. Die junge Frau war mit ihrer Kawasaki in Richtung Tautenburg unterwegs und geriet in einer Kurve auf die Bankette. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte in den Straßengraben. Die Krad-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt. An ihrem Motorrad entstand ...

