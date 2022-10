Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Verletzung

Bad Sulza (ots)

In Bad Sulza, in der Wunderwaldstraße ereignete sich am Mittwoch, dem 26.10.2022 um 07:37 Uhr ein Verkehrsunfall. Als die 68jährige Opel Fahrerin nach links in die Rudolf-Gröschner-Straße einbog übersah sie die 55jährige Fußgängerin und erfasste sie mit dem Pkw. Hierbei kam die Fußgängerin zu Fall und verletze sich. Die Verletzte Person wurde in Krankenhaus verbracht.

