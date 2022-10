Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Planenschlitzer

Weimar (ots)

Ein auf dem Rastplatz Mellingen abgestellter Lkw wurde in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag zum Objekt der Begierde von sog. Planenschlitzern. Vermutlich haben die unbekannten Täter erst durch einen Schlitz in der Plane des Aufliegers nach der Fracht gespäht und sodann Maßnahmen getroffen, um ins Innere zu gelangen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wurden aus dem Anhänger eine unbekannte Menge an Bekleidungsgegenständen der Marke "Guess" entwendet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden an dem Lkw beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

