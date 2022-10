Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Verletzung

Apolda (ots)

Am Donnerstag den 27.10.2022 ereignete sich in Apolda ein Unfall mit einer 37jährigen E-Roller Fahrerin und einem 69jährigen Pkw Fahrer. Die E-Roller Fahrerin befuhr die Straße Ackerwand, missachtete die Vorfahrt und fuhr seitlich in den Pkw, welcher die Bahnhofstraße befuhr. Trotz des Bremsversuchs des Pkw Fahrers konnte der Unfall nicht verhindert werden. Die E-Roller Fahrerin erlitt eine schwere Kopfverletzung und wurde in das Robert-Koch-Krankenhaus verbracht. Von dort aus wurde sie per Helikopter in das Uniklinikum Jena verbracht.

