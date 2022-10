Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddieb am Holzmarkt unterwegs

Jena (ots)

Ein Unbekannter klaute am Donnerstagabend ein Mountainbike in Jena. Der 19-Jährige Besitzer hatte das Fahrrad am Holzmarkt abgestellt. Mit einem Bügelschloss sicherte der junge Mann sein Mountainbike am Fahrradständer. Der Täter schnitt das Schloss durch und flüchtete mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jena unter der 0361 - 810 entgegen.

