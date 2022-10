Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Wohnmobil

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (26. Oktober 2022), 18:00 Uhr bis Donnerstag (27. Oktober 2022), 09:00 Uhr, kam es an der Straße Zand in Straelen, zu einem Einbruch in ein Wohnmobil der Marke Fiat. Der oder die bislang unbekannten Täter, verschafften sich über die Türe des Wohnmobils Zutritt zu diesem und durchwühlten es im Anschluss. Ob der oder die Täter etwas entwendeten ist bislang noch unklar.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

