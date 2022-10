Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl: Debitkarte aus Fahrzeug entwendet

Kleve-Kellen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (26. Oktober 2022), 19:00 Uhr bis Donnerstag (27. Oktober 2022), 07:30 Uhr, kam es an der Adresse Alte Reeser Straße in Kleve, zu einem Diebstahl. Aus einem silber-schwarzen Opel Vivaro, welcher in einer Hauseinfahrt abgestellt war, wurde die Debitkarte des 35-jährigen Fahrzeughalters entwendet.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

