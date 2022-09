Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Gegen geparktes Auto gefahren

Fulda. Am Sonntag (11.09.) kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro entstand. Eine 21-jährige Renault-Fahrerin aus Fulda befuhr die Pacelliallee in absteigender Richtung. Als sie nach rechts in die Schillerstraße abbiegen wollte, kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault eines 40-Jährigen aus Fulda. Verletzt wurde niemand.

16-jähriger Krad-Fahrer leicht verletzt

Fulda. Am Sonntag (11.09.) kam es gegen 10.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda befuhr die Schumannstraße in nördlicher Richtung. In einer Rechtskurve schnitt er den Fahrstreifen der Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad zusammen. Der 16-jährige Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Großenlüder. Am Sonntag (11.09.) kam es gegen 17 Uhr zu einem Alleinunfall, bei dem der Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 30-jähriger Kraftrad-Fahrer aus Lauterbach befuhr die K 110 zwischen Großenlüder und Lütterz. Im Bereich einer Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

HEF

Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Eine BMW-Fahrerin aus Bebra parkte am Freitag (09.09.), zwischen 9 und 18 Uhr, ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz "Altes Amtsgericht" unter der Brücke der Städtepartnerschaften. Eine Zeugin beobachtete, wie eine Renault-Fahrerin aus Rotenburg beim Ausparken gegen den geparkten Pkw stieß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Die Verursacherin entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsschild überfahren

Hauneck. Am Samstag (10.09.), gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Polen mit einem Fiat Punto die Hersfelder Straße in Richtung Auffahrt zur Bundesstraße 27. In einer Rechtskurve kam der 21-Jährige ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr ein Verkehrszeichen und kam auf der dortigen Verkehrsinsel zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.700 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Bad Hersfeld. Am Sonntag (11.09.), gegen 1.40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Skoda Karoq die Brückenmüller Straße in Richtung "Am Hopfengarten" und bog nach links in die Straße Theodor-Heuss-Platz ab. Auf regennasser Fahrbahn kam er aus bislang unklarer Ursache nach rechts ab und beschädigte ein Verkehrszeichen sowie einen Baum. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Schotten. Am Mittwoch (07.09.), gegen 6.15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus die Vogelsbergstraße und wollte an der Ampel nach links auf die Gedener Straße einbiegen. Hierzu ordnete er sich auf die Linksabbiegerspur ein. Wegen der Rotlichtphase musste er zunächst mit seinem Bus anhalten. Als die Ampel in die Grünphase wechselt, fuhr er los. Dabei übersah er einen 49-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Toyota Auris die Vogelsbergstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich der 49-jährige Fahrer leicht. Es entstand Sachschaden von 6.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beim Einparken beschädigt

Lauterbach. Am Freitag (09.09.), gegen 11.30 Uhr, befuhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel Corsa die Straße "Am Wörth", von der Vogelsbergstraße herkommend und wollte unmittelbar nach dem Einbiegen auf die dortige Parkfläche einparken. Dabei stieß sie mit ihrem Corsa gegen den Opel Crossland, welcher dort geparkt war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Zusammenstoß beim Einparken

Schlitz. Am Freitag (09.09.), gegen 13.15 Uhr, wollte ein 84-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes-Benz in der Heckengasse in Höhe der Hausnummer 1 parken. Beim Einparken stieß er gegen den VW Passat einer 60-jährigen Pkw-Fahrerin, welcher dort ebenfalls geparkt war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lautertal. Am m Freitag (09.09.) parkte ein 22-jähriger Pkw-Fahrer seinen Audi SQ5 TDI auf dem Parkplatz der Diskothek in der Hörgenauer Straße. Als er gegen 22.50 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass dieser an der vorderen Stoßstange im linken Bereich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte sich jedoch das Kennzeichen vom Fahrzeug des Unfallverursachers notieren. Am Audi entstand Sachschaden von 800 Euro.

Polizeistation Lauterbach

