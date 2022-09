Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Außenspiegel abgetreten - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Außenspiegel abgetreten

Lauterbach. Zwischen Freitagabend (09.09.) und Samstagmorgen (10.09.) beschädigten Unbekannte in der Straße "Zum Graben" einen grünen Opel Astra und verursachten so circa 100 Euro Sachschaden. Die Täter traten den Außenspiegel auf der Beifahrerseite ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Schotten. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Samstag (10.09.) in der Straße Niddergrund das vordere amtliche Kennzeichen RV-OU 156 von einem schwarzen Suzuki Splash. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell