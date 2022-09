Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Außenspiegel abgetreten - Einbruch in Bäckerei - Weidezaungerät gestohlen - Einbruch in Hallenbad und Diebstahl von Pkw - Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Außenspiegel abgetreten

Bad Hersfeld. Ein Mann aus Bad Hersfeld war am Donnerstagabend (08.09.), gegen 22.40 Uhr, in der "Untere Frauenstraße" mit seinem Fahrzeug unterwegs, als eine unbekannte Frau auf die Straße lief und einen Außenspiegel des Fahrzeugs abtrat. Der Geschädigte versuchte die Frau durch Festhalten an der Flucht zu hindern. Ihr gelang es, sich zu lösen und in Richtung Innenstadt zu flüchten. Sie wird durch Zeugen wie folgt beschrieben: circa 25 bis 30 Jahre alt, rötliche Haare. Zum Tatzeitpunkt trug sie einen gelben Rucksack. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bäckerei

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen zwischen Donnerstagabend (08.09.) und Freitagmorgen (09.09.) in eine Bäckerei am Lingplatz ein. Die Täter hebelten eine Schiebetür auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weidezaungerät gestohlen

Niederaula. Am Freitagmorgen (09.09.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Straße "Roßbach" im Ortsteil Kerspenhausen ein Weidezaungerät im Wert von circa 300 Euro von einer Weide gestohlen hatten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Hallenbad und Diebstahl von Pkw

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen zwischen Donnerstagabend (08.09.) und Freitagmorgen (09.09.) über eine Terrassentür in den gastronomischen Bereich des Schwimmbades in der Kolpingstraße ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume und stahlen einen vor dem Gebäude abgestellten silbernen Audi Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen ROF-KS 66. Es entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bäckerei

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (09.09.) und Samstagmorgen (10.09.) in eine Bäckerei in der Alsfelder Straße im Stadtteil Asbach ein. Die Täter hebelten eine Schiebetür auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Alheim. In der Nacht zu Sonntag (11.09.) brachen Unbekannte in das Feuerwehrgerätehaus in der Jahnstraße im Ortsteil Heinebach ein. Die Täter hebelten eine Dachluke auf, um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie verschiedene Räume und stahlen mehrere Warnlichter im Wert von circa 200 Euro. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

