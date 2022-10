Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einsatz an Grundschule: Mädchen in Schwimmbad leblos im Wasser gefunden

Kleve-Materborn (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei- und Rettungskräften ist es am Donnerstagvormittag (27. Oktober 2022) gegen 10:30 Uhr an einer Grundschule in Materborn gekommen. Während des Schwimmunterrichts befand sich ein 8-jähriges Mädchen plötzlich regungslos im Wasser. Lehrkräften zogen das Kind aus dem Schwimmbecken. Das Kind musste reanimiert werden und wurde unter Lebensgefahr mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Mitschülerinnen und -Schüler der Klasse und die beteiligten Lehrkräfte wurden durch Sozialarbeiter der Schule sowie durch eine Notfallseelsorgerin betreut. Der Opferschutz der Polizei war ebenfalls involviert und kümmerte sich auch um die Angehörigen des Mädchens. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell