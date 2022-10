Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Smartphone aus Pizza-Taxi gestohlen

Kleve (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch (26. Oktober 2022) um kurz vor Mitternacht auf der Kalkarer Straße ein Mobiltelefon erbeutet. Der Mann griff gegen 23:50 Uhr durch das halb geöffnete Fenster eines VW Caddy, dessen Fahrer gerade Essen auslieferte. Das Samsung Smartphone steckte in einer Halterung an der Windschutzscheibe. Mit der Beute rannte der Täter anschließend in Richtung Königsgarten davon. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

