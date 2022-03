Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schüsse aus Schreckschusswaffe abgegeben

Rastatt (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am Mittwoch kurz nach Mitternacht gab ein 20-Jähriger auf der Kehler Straße mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe ab. Ursächlich für die Schüsse waren vermutlich die vorhergegangenen Streitigkeiten und Beleidigungen zwischen dem Mann und einem 14-Jährigen. Als der Jugendliche danach am Fenster im ersten Obergeschoss einer Wohnung stand, feuerte der 20-jährige Mann gegen 00:30 Uhr mit seiner Waffe mehrmals von der Straße in Richtung des Fensters. Nachdem sich der junge Erwachsene von der Örtlichkeit entfernt hatte, konnte er im Rahmen der Fahndung von mehreren Streifen im Leopoldring mit weiteren Personen angetroffen werden. Bei einer anschließenden Kontrolle konnten die verwendete Schreckschusswaffe, sowie ein mitgeführtes Springmesser durch die Beamten aufgefunden werden. Für das Führen der beiden Waffen konnte er die nötige Erlaubnis nicht vorweisen. Die Waffen wurden anschließend sichergestellt. Den Mann erwartet nach Abschluss der Ermittlungen eine Anzeige.

/bk

