Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Psychischer Ausnahmezustand

Offenburg (ots)

Ein 30-Jähriger sorgte am frühen Mittwochmorgen mit seinem Verhalten für einen Einsatz der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Eine Frau teilte gegenüber den Beamten um 02:30 Uhr mit, dass der Mann in einer Bar an der Hauptstraße plötzlich wirr reden würde und laut herumschreit. Des Weiteren sollte er eigenen Angaben zufolge auch eine Waffe mit sich führen. Die Beamten konnten den genannten Mann in der Bar überwältigen. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte die besagte Waffe nicht festgestellt werden. Vermutlich hatte die starke Alkoholbeeinflussung des Mannes seinen physischen Ausnahmezustand verstärkt. Er wurde nach dem Vorfall mit dem Rettungswagen in eine umliegende Spezialklinik verbracht.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell