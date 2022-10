Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl eines KFZ

Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Am Donnerstag (27. Oktober 2022) wurde gegen 08:40 Uhr in Weeze an der Straße Hertefeld, ein schwarzer Volvo V70 entwendet. Eine 52-jährige Fahrerin hatte das Fahrzeug vor Ihrem Haus abgestellt gehabt aber den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen, weil Sie nur kurz ins Haus gehen wollte. Bevor Sie das Haus betrat, hatte Sie zwei bislang unbekannte Männer gesehen, welche nach ersten Erkenntnissen das Fahrzeug der Frau entwendeten, bevor diese aus dem Haus zurückkehrte. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Personenbeschreibung der beiden Männer lautet wie folgt:

Person 1:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 170cm groß - schlanke Statur - kurze dunkle Haare - Dreitagebart - osteuropäisches Erscheinungsbild - dunkle Jogginghose - T-Shirt und darüber eine Joggingjacke

Person 2:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 175cm groß - kräftigere Statur - kurze dunkle Haare - Dreitagebart - osteuropäisches Erscheinungsbild - dunkle Jogginghose - T-Shirt und darüber eine Joggingjacke

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell