LPI-J: Kraftfahrzeug geklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine Frau in Eisenberg wurde am Sonntag durch einen 41-Jährigen bedroht. Hintergrund sei wohl eine Anzeige in der Vergangenheit gewesen, welche dazu führte, dass der Mann eine Geldbuße zu zahlen hatte. Um seinen Unmut darüber Kund zu tun, bedrohte er die Frau nun. Im Nahbereich konnte der Mann durch die eingesetzten Beamten festgestellt und belehrt werden. Gegen den 41-Jährigen wurde nun ...

